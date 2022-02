Venerdì al Teatro della Tosse torna l’Eoft, European Outdoor Film Tour

Film festival di cinema outdoor: i migliori film usciti nel 2021 selezionati e proposti in un’unica serata con 2H 30 MIN di spettacolo e pure adrenalina

Torna finalmente l’appuntamento più atteso dell’anno per tutti gli appassionati di sport outdoor, Eoft (European Outdoor Film Tour) ha ripreso il suo viaggio lungo tutt’Europa, approdando a Genova venerdì 11 febbraio al Teatro della Tosse.

Nel celebrare il 20° anniversario Eoft porta in tour 7 film creando uno serata unica e coinvolgente dove l’amore per l’avventura e la scoperta si amalgamano al sudore ed alla sofferenza per il raggiungimento del proprio obbiettivo: una vetta inesplorata, un nuovo record in bicicletta o un viaggio nella più profonda amazzonia.

L’European Outdoor Film Tour mette al centro i personaggi che compiono queste imprese straordinarie, è così che il film festival diviene un vero e proprio incontro con alpinisti, fotografi 2.0, bikers ed esploratori. Con l’alpinista Caro North e la scalatrice professionista Nasim Eshqi, incontriamo due donne che hanno scelto da una parte una vita completamente indipendente e dall’altra di viverla in sintonia con la montagna. L’atleta estremo Jonas Deichmann affronta la più grande sfida della sua vita: un triathlon intorno al mondo. L’avventuriero Eliott Schonfeld, conosciuto da LE MINIMALISTE, parte nella giungla sulle tracce di una persona scomparsa settant’anni fa. In OUT OF FRAME incontriamo Mathis Dumas fotografo e film maker, dove possiamo dare uno sguardo dietro le quinte del cinema di montagna, seguendo una folle impresa in cima al massiccio del Monte Bianco.

Vivere S.ta Brigida e Boni Sport sono da anni sponsor cittadini dell’evento, svolgendo prevendita dei biglietti presso P.zza Truogoli di S.ta Brigida 2A e fungono da supporto nell’organizzazione dell’evento sul territorio.

