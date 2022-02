Ieri un quarto codice rosso per incidente in città: centauro al San Martino

Dopo i tre sinistri che hanno visto vittime altrettanti pedoni, feriti gravemente, in serata è finito in ospedale un uomo di 43 anni. È successo alla Foce

È successo ieri alle ore 21:20, all’intersezione semaforizzata tra corso Torino e corso Buenos Aires. Coinvolti un’autovettura e un motociclo. Sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medica inviate dal 118. Il conducente del motociclo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto, oltre alle pattuglie del servizio serale del territorio della Polizia locale, è interveniva la pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

