Tenta di scippare una ragazza in piazza Verdi, arrestato dai Carabinieri

Una volta portato in caserma, l’uomo si è scagliato anche contro i militari

Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Castelletto, impegnati in un posto di controllo, su segnalazione di alcuni passanti hanno bloccato in piazza Verdi un 35enne nigeriano che aveva tentato uno scippo ai danni di una ragazza. Accompagnato successivamente in caserma per essere identificato, l’uomo ha dato improvvisamente in escandescenza scagliandosi contro i militari. Bloccato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto con strappo.

