La Polizia di stato arresta il predone degli stabilimenti balneari

Il trentacinquenne deve scontare 4 anni e 8 mesi di carcere. È stato riconosciuto dai poliziotti mentre sfrecciava a bordo di un’auto di grossa cilindrata



La Polizia di Stato ha arrestato un 35enne su esecuzione di un ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso dal Tribunale di Genova il 4 febbraio scorso.

Ieri sera i poliziotti della squadra investigativa del Commissariato Chiavari, durante un servizio antidroga tra Lavagna e Sestri Levante, hanno notato l’uomo sfrecciare a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Essendo a conoscenza del provvedimento a suo carico, gli agenti si sono messi all’inseguimento e lo hanno raggiunto all’altezza della Stazione di Sestri Levante.

Durante il controllo è stato trovato in possesso di quasi 5 gr. di cocaina ed è stato quindi segnalato per detenzione per uso personale.

Accertata la sua identità tramite fotosegnalamento, il 35enne è stato condotto al carcere di Marassi dove deve scontare 4 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione per cumulo di pene.

Tra le varie condanne residue quelle inflitte grazie alle indagini condotte dello stesso Commissariato tra la fine del 2018 e inizio del 2019, a seguito di una serie impressionante di saccheggi a stabilimenti balneari di Chiavari e Lavagna, e a bocciofile, durante i quali l’uomo e i suoi complici avevano asportato liquori, fondo cassa, computer e tutti gli oggetti di valore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...