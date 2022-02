Sanremo, Toti premia Morandi vincitore della serata cover: «Il Festival della ripartenza, ripartiamo dalle donne»

Sul palco dell’Ariston il Presidente della Regione ha consegnato la Lanterna in filigrana al cantante di Mondigoro che con i suoi 77 anni e la verve di un ragazzino ha cantato e ballato con Lorenzo (Cherubini) Jovanotti strappando il podio nella serata dedicata alle cover a Mahmood e Blanco che, però restano primi nella classifica generale

«È la settima volta che premio su questo palco il venerdì sera come presidente di Regione, e non sono mai stato così emozionato, perché questo è il Festival della liberazione, e il vero protagonista è il pubblico in sala. Questo è un festival straordinario, pieno di donne che hanno lanciato dei messaggi straordinari. Credo che le donne siano state le vere protagoniste della sofferenza causata dalla pandemia, speriamo siano anche protagoniste della ripresa di questo Paese», ha detto Toti dopo aver consegnato ai vincitori la Lanterna di Genova in filigrana di Campo Ligure.

Tra le donne in gara, Elisa, che era al secondo posto, è scesa al terzo. Stasera ha cantato la cover di “What A Feeling” da Flashdance.

Gianni Morandi e Lorenzo Giovanotti si sono esibiti in un mix di loro canzoni: da “Occhi di ragazza” a “Penso Positivo”, passando per “Un mondo d’amore” e “Ragazzo fortunato”.

Mahmood e Blanco hanno scelto “Il cielo in un stanza di Gino Paoli”.

Un genovese, Maurizio Lastrico, è stato protagonista di una divertente gag con Maria Chiara Giannetta, reduce dai successi di Blanca, che ha presentato la serata con Amadeus.

Mi piace: Mi piace Caricamento...