È in quarantena, ma esce di casa. Denunciato dai Carabinieri

Nei guai un sessantenne positivo al Covid19 che non ha rispettato il periodo di isolamento

Un altro positivo al Coronavirus che doveva stare a casa per evitare di contagiare altre persone è stato pizzicato a spasso dai militari dell’Arma.

A Chiavari, i carabinieri, nel corso di specifici controlli, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, per la violazione delle normative anti – Covid, un 60 enne del posto che non rispettava il periodo di isolamento previsto per le persone affette dal virus Covid 19.

