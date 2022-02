Chiuso per incidente il tratto della A26 tra la statale 34 e Baveno in direzione di Voltri

Incidente autonomo nel corso del quale un mezzo pesante ha perso gasolio

Poco dopo le ore 16:00 sull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la Strada Statale 34 e Baveno in direzione Genova Voltri a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 194, in cui un mezzo pesante ha perso gasolio. Non risultano feriti.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico circola su una sola corsia e non si registrano turbative.

Agli utenti provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Genova Voltri, dopo l’immissione obbligatoria sulla Strada Statale 34, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria verso Baveno dove rientrare in A26 verso Genova Voltri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...