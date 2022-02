Anche oggi camion in sopraelevata. Esce passando per un pelo dalla rampa delle Casacce

Amorfini (Lega): «Servono interventi importanti. I dissuasori non bastano. Prima che succeda l’irreparabile»

Anche oggi un camion ha percorso la sopraelevata in direzione levante, presumibilmente dopo essere uscito al casello di Genova Est. La segnalazione è arrivata al consigliere comunale della Lega Maurizio Amorfini che ce l’ha girata, insieme alle foto: «Sono stato pregato di diffondere quanto accaduto anche oggi – dice Amorfini – per chiedere un intervento. È chiaro che qui servono interventi più importanti di quelli già messi in atto. L’amministrazione comunale ha installato i dissuasori e in più occasioni sono stati ignorati e divelti al passaggio. Oltre a quelli servono altri tipi di interventi, come segnali luminosi ben visibili. Spero solo che un giorno non succeda l’irreparabile».

