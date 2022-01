Meteo Arpal: nubi in dissolvimento e arrivo di un flusso secco e freddo

Nubi residue in mattinata che andranno dissolvendosi nel pomeriggio per l’ingresso di un flusso secco e freddo settentrionale. Passaggi di nuvolosità medio-alta in serata sul Centro-Levante

Temperature: in parziale aumento. 12-17

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: deboli variabili in rotazione settentrionali moderati, locali rinforzi

Mare: in prevalenza poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Sabato 29 gennaio

L’approssimarsi di una veloce perturbazione determina la rotazione dei flussi dai quadranti meridionali nel corso della giornata. Prevalenza di tempo soleggiato con isolati e innocui addensamenti, più consistenti dalla serata.

Temperature: in generale diminuzione

Umidità: su valori medi

Venti: deboli con isolati rinforzi in prevalenza da Est, Sud-Est

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Mi piace: Mi piace Caricamento...