Positivi al Covid, passeggiavano per il centro: tre denunciati dai Carabinieri

Passeggiavano tra piazza De Ferrari e via XX Settembre. Hanno tra i 25 e i 40 anni

La scorsa mattinata, i carabinieri della Stazione Carignano, impegnati in un servizio finalizzato a far rispettare le normative in merito alla propagazione del virus covid 19, durante un controllo nel centro cittadino, (via xx Settembre e piazza De Ferrari) fermavano un 40 enne del Mali, un tunisino di 30 anni e un ecuadoriano 25 enne. I tre stranieri, nonostante risultassero positivi al Covid, non rispettavano le prescrizioni relative all’isolamento e circolavano liberamente per le vie cittadine. I militari procedevano quindi a denunciarli all’Autorità Giudiziaria per il reato di diffusione di malattia infettiva.

