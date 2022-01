Le apparenti condizioni di un pilone del viadotto su cui passa la strada del Cep erano state denunciate ieri su Facebook con una foto

Via Martiri del Turchino è chiusa per intervento VVF che stanno verificando le effettive condizioni del pilone del viadotto urbano segnalate ieri con una foto sui social. La linea Amt 199, non potendo passare sul ponte è stata deviata su percorso 192.

Foto di Andrea Romano pubblicata su Facebook

Sotto: le foto del sopralluogo (di Dario Di Giorgi)

