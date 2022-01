Positivo al Covid, non rispetta la quarantena e va in giro in auto. Denunciato dai CC

25 Gennaio 2022

25 Gennaio 2022 Cronaca Nei guai un trentenne fermato a bordo della sua auto La pattuglia della stazione carabinieri di Mignanego, la scorsa nottata, nel corso di un servizio perlustrativo notturno, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria, per l’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus covid 19, un 30 enne di Serra Riccò. L’uomo infatti, fermato a bordo della sua auto, risultava aver violato il vincolo del previsto periodo di quarantena relativo alle persone affette dal virus covid 19. Condividi: E-mail

