Minore non accompagnato trovato morto nel letto in comunità

Il ragazzo, che aveva circa 16 anni, è stato trovato nel letto della sua stanza in una comunità di Trefontane di Montoggio dal suo educatore che ha provato a svegliarlo pensandolo addormentato, invece per lui non c’era già più nulla da fare

Sono intervenuti i soccorsi che, però, non hanno potuto fare nulla per rianimarlo. Sul posto sono arrivati, quindi, i Carabinieri e il medico legale che non ha riscontrato alcun segno di violenza sul corpo del ragazzo, cittadino marocchino. Sarà l’autopsia decisa dal magistrato a stabilire le cause del decesso del giovane straniero. La Polizia mortuaria ha trasferito il cadavere nell’obitorio.

