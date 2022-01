Scontro auto-autocarro nella notte a San Quirico. Due feriti

È avvenuto verso le 4:30. Oltre alla Polizia locale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estratte i feriti dal veicolo

In particolare, le condizioni di uno dei soccorsi, che viaggiavano entrambi sulla vettura, hanno destato le maggiori preoccupazioni perché è stato trovato dai soccorsi inviati dal 118 in stato di incoscienza. I militi sono, però, riusciti a rianimarlo. È stato trasportato in codice giallo (di media gravità) al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi insieme alla persone che viaggiava con lui.

La Polizia locale ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente. È stato, poi, necessario procedere alla bonifica della strada per renderla transitabile.

