Tenta di importare monete d’oro e valuta per 600 mila euro. Scoperto da Gdf e Adm

Il fiuto del cane “Babol” non ha fallito. Sono state attivate le procedure di carattere valutario per la quantificazione delle sanzioni amministrative che variano dal 30% al 50% dell’importo eccedente il limite previsto per l’esportazione di valuta e di beni preziosi

Un cittadino di nazionalità austriaca, nel tentare di eludere i controlli doganali e valutari, è stato trovato in possesso di denaro contante per un valore pari a oltre 250.000,00 euro (suddivisi in banconote di diversa tipologia: Euro, Franchi Svizzeri e Dollari Americani), nonché di ben 338 monete d’oro (per un peso complessivo di metallo prezioso di circa 8.300,00 grammi per un controvalore periziato di circa 360.000,00 euro).





Il denaro contante e le monete, che si trovavano abilmente occultati nel bagaglio a mano, sono stati rinvenuti, grazie anche al fiuto del cane “Babol”, uno splendido esemplare di pastore tedesco appartenente all’unità cinofila della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza, pertanto sottoposti a sequestro, successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica, per le conseguenti indagini in ordine alla provenienza e alla destinazione.

Prosegue, senza soluzione di continuità, l’attività di contrasto al trasferimento illegale di valuta attuata attraverso un coordinato piano d’azione condotto dai militari della Guardia di Finanza e dai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Tale sinergia, insieme alle tecniche investigative sviluppate, ha consentito di raggiungere ragguardevoli risultati tra cui l’individuazione di nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro.

Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico – finanziaria sottesi a fenomeni di estrema pericolosità sociale tra cui il riciclaggio, il pagamento in nero di transazioni commerciali e il finanziamento di attività criminose.

Mi piace: Mi piace Caricamento...