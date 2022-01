In giro con oggetti rubati e ricercato. Arrestato in corso Italia

È stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 13 centimetri, un paio di forbici, tre orologi in oro, alcuni oggetti in argento, 20 monete francesi, una medaglia in bronzo, articoli di bigiotteria

Ieri sera i poliziotti dell’U.P.G. hanno arrestato un 25enne pluripregiudicato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari, denunciandolo anche per evasione, ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il giovane è stato fermato in corso Italia mentre camminava e cercava di nascondersi alla vista della volante. Dai primissimi controlli a terminale è emersa subito una nota di ricerca a suo carico poiché destinatario di misura cautelare in carcere essendo evaso dai domiciliari e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 13 cm, un paio di forbici, tre orologi in oro, alcuni oggetti in argento, 20 monete francesi, una medaglia in bronzo, articoli di bigiotteria, tutti oggetti di cui non ha saputo giustificare il possesso e neppure la provenienza.

Il 25enne è stato associato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità giudiziaria

