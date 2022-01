Sono 150 le persone nei pronto soccorso in attesa di visita. Il Galliera si tiene le barelle delle “croci”

La lamentela delle pubbliche assistenze: «Ambulanze immobilizzate perché l’ospedale non accetta che vengano lasciate le barelle liberando la squadra» All’ospedale di Carignano, al momento 52 persone di cui 9 in attesa e 43 in visita. Di queste ultime, 7 sono in codice rosso

In totale, nei tre grandi ospedali di Genova, ci sono 31 persone in attesa (5 in codice giallo, 23 in codice verde e tre in codice bianco) e 119 in visita (di cui 19 in codice rosso, 72 in codice giallo, 27 in codice verde e uno in codice bianco). I soccorsi in codice bianco sono persone che potevano certamente aspettare di rivolgersi al medico, domani, che aspettano tempi lunghissimi per la evidente necessità di curare prima i pazienti più gravi e che si mettono a rischio di restare per ore in un ambiente affollato senza alcuna urgenza.

Al Galliera, come succede molto di frequente, il pronto soccorso ha spiegato alle pubbliche assistenze che non potrà rilasciare le loro barelle fino a stasera. Una di queste, raccontano i militi, ha provato a proporre di lasciare la barella, ma non la squadra di soccorritori che sarebbe potuta rientrare per ripartire con un’altra ambulanza per i soccorsi in zona. L’ospedale, secondo quanto riferiscono i militi, avrebbe rifiutato, bloccando, di fatto, la squadra.





