Anziano canoista salvato per l’ennesima volta da Capitaneria e Vvf

Nervi: settantacinque anni e la passione per il mare, anche quando le onde consiglierebbero di non uscire dal porticciolo

L’anziano genovese era già stato tratto in salvo più di una volta, con mezzi navali e l’elicottero: un bell’impegno anche di spesa per la collettività e un onere per marinai e Vvf, ma al “nonno” canoista questo non sembra non importare molto. Come è già successo altre volte, l’uomo è uscito in canoa dal porticciolo di Nervi e si è spinto al largo per un chilometro. Lo hanno soccorso ancora una volta la Guardia Costiera e dei vigili del fuoco di Genova.

