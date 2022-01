Sanzioni Covid: 30 sanzionati per mancanza di green pass, 10 per non avere la mascherina

Sanzionare anche il titolare di un pubblico esercizio. Stamattina controlli di Polizia locale e verificatori Amt per la mascherina Ffp2 alle fermate di Sampierdarena. In via Cantore controlli bus per bus. Fatte scendere, identificate e sanzionate le persone senza dpi obbligatorio

3 gennaio 2022 FFO e PL di tutta la

città metropolitana di cui solo PL

di Genova PL %* Green pass, persone controllate 2.876 1.806 62,7% Green pass, spersone sanzionate 30 15 50% Mascherine: persone sanzionate 10 10 100% Esercizi commerciali controllati 115 71 61,7% Esercizi commerciali sanzionati 1 1 100% * effettuati dalla PL di Genova in rapporto al totale di tutte le sanzioni nella Città Metropolitana. Fonti: Prefettura, Comune di Genova

La Polizia locale di Genova, sul territorio comunale di competenza, ha effettuato il 62,7% dei controlli green pass dell’intero territorio della Città Metropolitana, effettuati da Forze dell’Ordine e Polizie locali dei vari comuni. Oltre a questo, ha effettuato il 50% delle sanzioni per green pass, il 100% delle sanzioni per il mancato uso della mascherina, il 61,7 per cento dei controlli covid negli esercizi commerciali e l’unica sanzione del giorno a un titolare.

Le sanzioni della PL divise per quartiere

I controlli della PL nei mercati cittadini

Dall’inizio dei controlli nessuna sanzione è stata comminata dalla Polizia locale nei mercati. Questo confligge con le abbondanti segnalazioni che riceviamo via mail, Facebook e Whatsapp anche con foto (che evitiamo di pubblicare per le regole che riguardano la privacy) da molti lettori di varie zone della città. È possibile che all’arrivo della PL chi non porta abitualmente la mascherina o, molto più spesso, la porta sotto il naso, la indossi o la tiri prontamente su.

Mi piace: Mi piace Caricamento...