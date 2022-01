Oggi 30 morti per Covid registrati in Liguria. In parte sono relativi ai giorni scorsi

Alisa parla di un “malfunzionamento informatico” che avrebbe impedito il corretto inserimento dei dati che sono ricaduti tutti nella giornata odierna

Trenta morti, tutti assieme, in un solo giorno, sono tanti. I decessi non sono tutti delle ultime 24 ore, ma sono dei giorni scorsi, quando sarebbero dovuti andare ad aggravare bollettini di per sé già molto preoccupanti. Insomma, non cambia granché.

L’agenzia sanitaria regionale Alisa parla di «un ritardo nella registrazione di alcuni casi avvenuti nei giorni precedenti. In particolare si è verificato un malfunzionamento informatico, ora risolto, che ha impedito la rilevazione di una parte delle persone decedute».

Vedremo, quando arriverà il bollettino odierno, quanti sono realmente i decessi nelle ultime 24 ore e dove e quando il Covid ha ucciso gli altri.

