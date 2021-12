La denuncia di Uilpa: «Il decreto festività esclude il pericolo di contagio nelle carceri»

«Il decreto festività non considera affatto le carceri, restiamo sgomenti ed esprimiamo viva preoccupazione». Lo dichiara Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, il quale spiega: «a fronte del dilagare, complice verosimilmente anche la variante Omicron, dei contagi da Covid-19 nel Paese, come sempre accade, della consequenziale crescita sostenuta dei casi di positività nelle carceri, luogo chiuso per definizione, ma pure sovraffollato e nel quale gli assembramenti sono istituzionalizzati, il decreto festività non se ne occupa affatto; niente Green Pass per utenza e visitatori, niente mascherine FFP2 obbligatorie; insomma, niente di niente»

«Tutto ciò è inaccettabile – aggiunge Pagani – la Polizia penitenziaria, per la quale neppure la legge di bilancio che sta per essere definitivamente varata dalla Camera dei Deputati prevede alcunché di significativo e specifico, non può essere considerata carne da macello. Qualcuno ci dovrebbe spiegare perché si impongono le mascherine FFP2 obbligatorie un po’ ovunque nei luoghi chiusi, ma non nelle carceri , vogliamo ricordare che l’utenza carceraria e i visitatori non hanno obbligo alcuno, neanche del green pass “semplice”, che il sovraffollamento continua a crescere e raggiunge punte del 194% a Brescia Canton Mombello, del 187% a Brindisi e del 165% a Busto Arsizio, solo per fornire alcuni dati. A fare le spese di ciò, come quasi sempre accade, sono gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e gli altri operatori che, evidentemente, secondo il Governo, se vorranno proteggersi dal contagio, dovranno acquistare in proprio le mascherine FFP2, non solo vanificando gli effetti dei rinnovi contrattuali appena ottenuti, ma togliendo anche dell’altro all’esiguo stipendio».

I dati dei positivi in Liguria crescono e alla Spezia, con il sesto detenuto positivo, hanno pensato bene di allestire un piano detentivo COVID 19 , mentre a Genova Marassi , sono tre i detenuti positivi e sette i poliziotti. Forse siamo solo all’inizio e se si è trattato solo di una distrazione o di un’errata valutazione, per quanto comunque grave, auspichiamo che l’Esecutivo, il presidente Draghi e i ministri Speranza e Cartabia ci ripensino e corrano immediatamente ai ripari. In caso contrario – conclude Pagani –, nelle carceri potrebbe compiersi un ulteriore disastro, di cui dovrebbero assumersi interamente le responsabilità».

