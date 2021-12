In via Conservatori del Mare manifestini contro Toti e la cabinovia dei forti

Sono stati attaccati alle vetrine di un ristorante ormai chiuso da tempo, nel centro storico

Gli slogan sono contro il presidente della Regione Giovanni Toti e contro Carlo Fidanza, eurodeputato e capo delegazione di Fratelli d’Italia, già commissario dell’agenzia regionale per il turismo “InLiguria”. Nel mirino la cabinovia progettata dal Comune di Genova per Forte Begato. I cartelli sono stati appiccicati a una vetrina del carruggio tra vico Morando (via San Pietro della Porta, nella zona di Banchi) e via Orefici.

