Riempimento della colmata a mare Fincantieri pronto tra 19 mesi

Il materiale del riempimento (per un totale circa 1.600.000,00 tonnellate) viene trasportato via nave che ha una capacità di circa 10.000 mila tonnellate e, in base alle condizioni meteo marine, ha un ciclo di carico – scarico che si artcola sulle 48 ore

Entrano nel vivo le operazioni di riempimento della nuova calata dei canteri navali di Sestri Ponente.

Il materiale lapideo utlizzato, per non impattare sul traffico citadino, arriva prevalentemente via mare dalla Marina di Carrara.

È tutto materiale recuperato, nell’ottica del rispeto dell’economia circolarea è infatti un residuo della lavorazione delle cave del marmo.

Il progetto (denominato “Realizzazione della nuova calata ad uso canteristco navale all’interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del torrente Molinassi 2° loto 2° stralcio”) fa parte del Programma Straordinario di intervent previsto dal Decreto Genova.

Soggetto Attuatore dello specifico intervento è il Comune di Genova, mentre i lavori sono realizzat dal raggruppamento temporaneo di impresea RTI Fincosit s.r.l. / Consorzio Stabile Grandi Lavori scrl / Consorzio Integra Soc. Coop. / ICM s.p.a.

L’opera prevede la realizzazione di una nuova colmata a mare che si estende dall’esistente stabilimento Fincantneri verso ponente per una superfcie totale di circa 90.000 mq.

Nell’ambito del progetto vengono inoltre realizzate due vie di corsa in cemento armato fondate su pali di grande diametro (1500/1200 mm) di lunghezza rispetvamente 210 m e 170 m per l’installazione di gru di servizio.



I tempi di realizzazione per completare la nuova colmata sono stimati in 559 giorni – 19 mesi circa.

La zona su cui sono iniziate le lavorazioni è funzionale allo sviluppo dei lotti successivi a questa prima area. Servirà per spostare alcune attività già in essere nei canteri navali di Sestri, per consentre così di lavorare alla realizzazione del nuovo bacino di carenaggio che si svilupperà più a levante.







