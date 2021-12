Grave incidente all’allacciamento A12/A7. Traffico bloccato

Traffico bloccato tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente. Sul posto l’elicottero Drago dei Vvf inviato dal 118

Tratto chiuso tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

Coda di 2 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Genova Est ed il bivio con la A7 Serravalle-Genova, il traffico è bloccato con 2 km di coda a partire da Genova Nervi, per un incidente avvenuto tra due auto all’altezza del km 3+900, all’interno della galleria Monte Sperone. In alternativa, chi viaggia verso Genova può uscire a Genova Nervi e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in autostrada a Genova Ovest sulla A7. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

