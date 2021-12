Oggi è Santa Lucia, ma non è il giorno più corto che ci sia. Ecco perché

È il 21 dicembre (solstizio d’inverno) e non il 13 dicembre il giorno più corto dell’anno. Vero è che stasera il sole tramonterà prima del 21 dicembre, ma il sole è sorto prima, quindi il tempo di luce di cui godiamo è più lungo. Fino al 1582 il giorno di Santa Lucia era davvero il più corto. Ecco cosa è successo

Secondo la tradizione “Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia”, ma non è così. Dal punto di vista astronomico, il solstizio d’inverno è il giorno dell’anno in cui il sole, a mezzogiorno, passa più basso sull’orizzonte. È (anche) per questo che fa più freddo.

Ma c’è stato un tempo in cui il 13 dicembre era davvero il giorno più corto. Ecco perché. Nel 1582 infatti, Papa Gregorio XIII volle cancellare le differenze tra il calendario civile e quello solare (o giuliano, in onore di Giulio Cesare) e istituire un nuovo, unico sistema: il calendario gregoriano, quello oggi in uso. Per effettuare questa riforma fu necessario eliminare, quell’anno, dal calendario i giorni dal 6 al 12 ottobre. In questo modo il solstizio d’inverno, che secondo il vecchio sistema cadeva proprio tra il 12 e 13 dicembre, passò all’attuale 21 dicembre.

