Investe un anziano sulle strisce e scappa. La Polizia locale trova il fuggitivo

Ha travolto con lo scooter un uomo di 77 anni sulle strisce in via Fereggiano ed è scappato mentre l’anziano veniva soccorso in codice rosso da un’ambulanza inviata dal 118. Le indagini del nucleo Infortunistica e dell’intero reparto Giudiziaria hanno permesso di trovare il veicolo

Un testimone ha riferito la targa, ma, purtroppo, era sbagliata (corrispondeva a tutt’altro tipo di motoveicolo). Le indagini della Polizia locale hanno permesso di risalire al Kymco di proprietà di un 66enne residente in via Pinetti, a due chilometri dal luogo dell’investimento. Il mezzo è stato trovato poco distante dalla casa del proprietario, con danni compatibili col sinistro. L’uomo è stato portato nella sede della Pl di piazza Ortiz. Il ferito, in codice rosso, non parrebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. Per il guidatore dello scooter si profila la denuncia per lesioni stradali e omissione di soccorso.

