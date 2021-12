Piazza Matteotti, apre domani il mercatino di Natale

Resterà aperto fino al 24 dicembre. Trenta i banchi che parteciperanno

Da domani, venerdì 10 dicembre, e fino a venerdì 24, giorno della vigilia, torna l’ormai classico appuntamento con il Mercatino di Natale di piazza Matteotti, organizzato da Confesercenti.

Per due settimane, presso la trentina di banchi allestiti all’ombra di Palazzo Ducale, si potranno trovare idee regalo per tutti i gusti e per ogni tasca: dai prodotti tipici liguri e piemontesi agli oggetti di artigianato, dalla statuine del presepe alla bigiotteria. Il Mercatino rimarrà aperto tutti i giorni, con orario continuato, dalle 9 alle 20.

Mi piace: Mi piace Caricamento...