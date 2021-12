Inaugurato in piazza Martinez l’albero all’uncinetto. È dedicato alle donne vittima di violenza

Così hanno voluto le signore del gruppo che ha dato materialmente vita, anche quest’anno, alla copertura di lana dell’albero di San Fruttuoso

Oggi l’inaugurazione. Le volontarie, guidate dalla commerciante Jadwiga Pacholec, hanno scelto di dedicarlo proprio «Alle donne vittime di violenza», come sta scritto sullo striscione.

La struttura metallica alta 10 metri era stata realizzata dal Municipio Bassa Valbisagno nel 2019, quando l’albero fu installato in in piazza Martinez, struttura che è stata utilizzata nel 2020 in piazza Galileo Ferraris. Quest’anno torna in piazza Martinez.

Sono 5 mila i quadrati rossi realizzati a mano e in parte donati dall’azienda fornitrice di Pacholec che ha messo il resto a disposizione delle volontarie a prezzo di costo. I quadrati sono già stati cuciti assieme. Ognuna ha 3 inserti colorati.

La grande copertura, dopo le feste di Natale, sarà trasformata in coperte destinate al canile Monte Contessa.

