Sorprese dal buio sul monte Ramaceto a 5 gradi sotto zero, salvate dai Vigili del fuoco

Le due non sono riuscite a tornare indietro e hanno tentato di ripararsi nella cappella che è in cima al monte, senza però riuscirci, e sono rimaste all’addiaccio. Per fortuna un amico ha avvertito i soccorsi che le hanno raggiunte anche di notte

L’intenzione era quella di fare una camminata approfittando del sole della bella giornata di ieri, ma il buio di uno dei giorni più corti dell’anno (il più corto sarà il 21 dicembre), è calato alle 16:45 quando le due donne pensavano di avere ancora tempo per scendere a valle con la luce.

Sono rimaste, così, a 1.400 metri sul livello del mare, non certo attrezzate per resistere alle temperature sotto lo zero che di notte si registrano sul Ramaceto.

I soccorsi le hanno raggiunte a piedi, grazie a lampade frontali e a mano e le hanno portate a valle.

Mi piace: Mi piace Caricamento...