Per il giorno dell’Immacolata neve anche in città e freddo intenso

Previsti per l’8 dicembre venti forti di tramontana scura e crollo delle temperature. Precipitazioni nevose sicure nell’entroterra, con calo della quota neve e possibili fiocchi anche in città. Le temperature più basse si registreranno nelle ore centrali della giornata

Ecco le previsioni di Arpal e quelle dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Arpal

PREVISIONE: una perturbazione atlantica determina precipitazioni diffuse sull’intera regione tra la notte e metà pomeriggio con nevicate fino a moderate a tutte le quote sui versanti padani di Centro-Ponente, deboli fino a 200-400 m tra Genova e Savona

TEMPERATURE: in deciso calo sul Centro-Ponente

VENTI: moderati o forti settentrionali sul Centro-Ponente, sudorientali a Levante MARE: in aumento da mosso a molto mosso

UMIDITÁ: su valori alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: piogge significative sul Centro-Levante, neve moderata su versanti padani, vento forte, freddo

Limet

Previsioni valide per: mercoledì 8 dicembre 2021

Avvisi: attenzione alle nevicate moderate a tutte le quote nelle zone interne del centro-ponente. Possibilità per sconfinamenti fino alla costa su savonese orientale e sul genovese di ponente.



Vento forte di tramontana scura tra Genova e Capo Mele.



Mare fino ad agitato al largo in serata.

Cielo e Fenomeni: perturbazione in transito sulla Liguria. Inizialmente quota neve sui 400-500m sui versanti marittimi del centro-ponente più alta a levante. Sui versanti padani centro-occidentali nevicherà fino al piano fin da subito.



Verso metà giornata in concomitanza dell’ingresso della tramontana scura possibile abbassamento della quota neve fino ai tratti costieri tra Savona e Genova. Quota neve più alta a levante.



Graduale cessazione dei fenomeni nel pomeriggio a ponente in estensione alle ore successive verso levante.



PREVISIONE ANCORA CON UN CERTO GRADO DI INCERTEZZA. SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI DI DOMANI!

Venti: forti da nord (tramontana scura) tra Genova e Capo Mele come da avviso. Al più moderati altrove.

Mari: in aumento fino a molto mosso, stirato dal vento, sotto costa. Fino ad agitato al largo in serata.

Temperature: In forte calo nel corso della giornata. Le massime si registreranno nelle prime ore della nottata, mentre le minime nelle ore centrali della giornata.

