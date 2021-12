Perdita in via Anfossi, rubinetti chiusi in alcune zone della Valpolcevera

3 Dicembre 2021

3 Dicembre 2021 Servizio e informazioni Iren Acqua comunica che, per consentire la riparazione di una perdita idrica verificatasi ieri sera intorno alle 20 in via Carlo Anfossi, si è reso necessario interrompere la fornitura idrica in alcune zone. Ecco dove Morego bassa

Via Castrofino

Via Budulli

Comune di Serra Riccò Il ripristino del regolare servizio è previsto nella serata. Condividi: E-mail

