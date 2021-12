Il rivo scava in sotterranea, via Balbi chiusa per 15 giorni

3 Dicembre 2021

3 Dicembre 2021 Oggi a Genova Sul posto, oltre alla Polizia locale, ci sono i tecnici che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’entità del danno. La chiusura sarà di più di due settimane. Interverrà Sirte per conto di Iren. Percorso dei bus modificato Un rivo sotterraneo, a causa delle piogge, avrebbe scavato sotto la strada poco dopo l’ingresso dell’Università, al civico 5. Le verifiche in atto sono state decise a causa di un avvallamento nell’asfalto che potrebbe indicare un cedimento importante. Nei giorni scorsi in piazza della Nunziata, a causa delle forti precipitazioni, si era aperto un buco proprio nella parte tra via delle Fontane e via Balbi. Aggiornamento: la strada resterà chiusa per 15 giorni per lavori. Articolo in aggiornamento Condividi: E-mail

