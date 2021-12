Il Tar riapre tre locali della movida fino all’una di notte

In attesa della decisione sul merito. L’udienza è fissata il 14 dicembre. Un’ordinanza dirigenziale aveva stabilito la chiusura anticipata alle 23:30

Tre dei nove locali della zona della movida, che hanno fatto ricorso al TAR, pur non ottenendo la sospensiva fino al giudizio di merito, potranno chiudere un’ora e mezza dopo l’orario deciso dal Comune per tentare di limitare i disagi legati alla vita notturna del centro storico.

i locali che hanno presentato ricorso ottenendo il differimento della chiusura sono il Tequila, il La avida è il The Boss

Articolo in aggiornamento

