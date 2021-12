Centinaia di persone da diversi giorni stanno assediando i centri della Liguria che non riescono a fare fronte all’afflusso di persone. Una risposta inaspettata che ha creato assembramenti, code, lunghe attese. La vaccinazione ad accesso diretto viene limitata a prime dosi, categorie con obbligo vaccinale e soggetti in attesa di dose addizionale (immunodepressi e con particolari condizioni di rischio). Per le terze dosi bisogna prenotare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...