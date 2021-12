È successo in via Mantova, a Molassana. Per fortuna non si registrano feriti

Questa sera i Vigili del fuoco sono intervenuti, con l’autogru, per rimuovere un furgoncino, caduto all’interno di un giardino, in via Mantova a Genova. Solo per un caso fortuito nessuna persona è rimasta ferita. Il mezzo è finito nel giardino a causa di un guasto.

