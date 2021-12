Spaccata in negozio in corso Buenos Aires. Due arrestati dalla Polizia

Nei guai un ventunenne e un venticinquenne. A chiamare la forze dell’Ordine è stato un passante

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato questa notte un genovese di 21 anni ed un marocchino di 25 per il reato di furto aggravato in concorso.

I due ladri, visti da un cittadino, hanno rotto la vetrina di un negozio di kebab ed una volta entrati nel negozio hanno rovistato all’interno della cassa per poi asportare alcune bottiglie di birra.

La veloce segnalazione della sala operativa ha consentito agli agenti di due volanti dell’UPGSP di “pizzicare” i due giovani ancora all’interno del negozio.

I due ladri, entrambi con precedenti di Polizia, saranno processati per direttissima nella mattinata odierna.

