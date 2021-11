In piazza Matteotti torna la festa del cioccolato degli artigiani Cna

Festival del cacao con i maestri cioccolatieri in piazza Matteotti dal 19 al 21 novembre. Tre giorni di esposizioni, degustazioni, laboratori, esperimenti e giochi a base di cioccolato organizzati da Cna Genova insieme ad Acai

Torna il tradizionale appuntamento con “Artigiani del Cioccolato”, a Genova. Il festival del cacao con i maestri cioccolatieri, giunto alla settima edizione, si terrà da venerdì 19 novembre a domenica 21 in piazza Matteotti, nel cuore del capoluogo ligure.

La kermesse organizzata da Cna Genova insieme ad Acai (Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani) prevede tre giorni di esposizioni, degustazioni, laboratori, esperimenti e giochi a base di cioccolato per mettere in risalto un’antica produzione artigianale di un alimento buono e che fa bene.

Gli stand apriranno venerdì 19 novembre alle 9 e nelle giornate di venerdì e sabato chiuderanno alle 20. Domenica apertura alle 9 e chiusura alle 19.

