Investimento alle 17:25 in via Albaro, all’altezza della farmacia. Un pedone è stato travolto da un’auto

Soccorso dal 118 con ambulanza e auto medica, è stato portato al San Martino in codice rosso, in immediato pericolo di vita. Sul posto la Polizia locale dell’Unità territoriale operativa medio Levante e gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

