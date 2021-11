L’uomo è stato soccorso dal 118 in gravi condizioni. Ha riportato trauma cranico, addominale e facciale

L’uomo è stato investito da un’auto mentre transitava in piazza Cordeviola a Lavagna a bordo del proprio monopattino elettrico. Secondo quanto è stato accertato, non indossava il casco. La dinamica dell’incidente è in via di accertamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...