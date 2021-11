Lamiere pericolanti al 14º piano tra via Scarsellini e via Scappini. Strade chiuse

Impossibile per i Vigili del fuoco mettere in sicurezza tutto stanotte a causa del vento troppo forte e dell’impossibilità di accedere all’edificio direzionale. Strade presidiate dalla Polizia locale

I pompieri hanno tentato di mettere in sicurezza la lamiera, ma proprio a causa del vento non sono riusciti a nell’intento. La lamiera si trova al 14º piano di un edificio del centro direzionale di Sampierdarena. Le strade sono sia alle auto sia ai pedoni.

Questo è solo uno dei danni provocati in città dal vento forte.

