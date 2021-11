Incidente in via Cantore, ferito ragazzo in scooter. Traffico in tilt

5 Novembre 2021

È successo verso le 14. Il ragazzo caduto dallo scooter è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo, di media gravità Sul posto, oltre ai soccorsi, la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Foto di Fabio Losciale

