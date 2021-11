Crivello, sanità: «Nessuna disponibilità per colonoscopia, visita cardio-ecg a giugno a Rapallo o Cicagna»

Il capogruppo della lista in consiglio comunale che porta il suo nome, parte dell’opposizione, comunica con un post su Facebook all’assessore alla Sanità e presidente della Regione Giovanni Toti i tempi di attesa da lui sperimentati e invita i cittadini a segnalare

«Comunicazione per l’assessore alla Sanità Giovanni Toti Tutti i cittadini si sottopongono a controlli e prestazioni specialistiche.Il presidente della Regione, che pare occuparsi di tutt’altro, è informato dei tempi biblici d’attesa o addirittura della chiusura delle prenotazioni???Report Gianni Crivello 5 novembre: Colonscopia = nessuna disponibilità. Visita cardiologica e ECG-giugno 2022 Rapallo o Cicagna. Chi volesse testimoniare esperienze analoghe…».

Le liste d’attesa erano molto lunghe già prima del Covid e, ovviamente, sono peggiorate a causa della pandemia. È in atto un programma di recupero, messo però in difficoltà dagli scioperi no green pass: molti gli appuntamenti saltati.

