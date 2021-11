Anche la Fit Cisl contraria allo spostamento della ruota panoramica a Brignole

Il segretario Pugliese: «Disagi per lavoratori Amt e nessuno pensa alla sicurezza. E dove finiranno i mezzi pubblici in sosta?»

«Siamo sinceramente preoccupati e decisamente contrari rispetto alla decisione del Comune di Genova che sposterà la ruota panoramica dal Porto Antico a Brignole innescando una serie di disagi per i lavoratori di Amt di cui l’amministrazione comunale non si rende conto». Lo dice Santo Pugliese, segretario regionale della Fit Cisl.

«Intanto c’è un problema di sicurezza con i mezzi che devono far manovra: in questo senso sottolineiamo il fatto che si dovrà regolamentare bene l’accesso a quella zona dove sono oggi ci sono gli autisti di Amt: non basta una segnaletica sulla strada, altrimenti rischia di regnare il caos e creare problemi di sicurezza per tutti. Seconda questione: dove finiranno i mezzi extra urbani che oggi sono in sosta prima di partire ? Ovviamente saranno spostati ma dove? E cosa comporta questo per i lavoratori? Non accettiamo questa decisione presa senza tenere in minima considerazione i lavoratori di Amt», conclude Pugliese.

La ruota, che i genovesi erano abituati a vedere nello skyline del Porto Antico, è stata rimossa per volontà di Renzo Piano, progettista della zona Expo, che ha mantenuto il diritto di valutare ogni inserimento, dalla fioriera a strutture come quella della ruota panoramica.

Il giostraio ha fatto quindi domanda al Comune di spostarsi a Brignole. L’assessore Paola Bordilli, responsabile sia del Porto Antico sia delle attività di spettacolo viaggiante, lo aveva detto qualche tempo fa rispondendo in consiglio comunale ad alcune interpellanze, spiegando che il Comune era in attesa dei pareri tecnici che, evidentemente, hanno dato esito positivo. Sulla collocazione, però, i sindacati ha parecchie perplessità. La posizione di Cisl si aggiunge a quella di Usb.

