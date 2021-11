Maxi code in autostrada fino a 8 km per incidenti e per lavori

In A7 coda di 6 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per incidente, in A10 coda di 8 km tra Varazze e Albisola per lavori, in A12 coda di 2 km tra Recco e Rapallo per incidente

Mattinata di passione in autostrada per due incidenti e per i cantieri. La situazione più difficile è in A10 dove si stanno verificando code per 8 chilometri. In A7, a causa di un incidente, il traffico in direzione nord è fermo e la fila di auto parte già da poco dopo il casello di Bolzaneto.

In copertina: automobilisti scesi dai mezzi in A7

