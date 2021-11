Sarzano: mangiano sushi, escono senza pagare e prendono a testate il ristoratore

Hanno tentato di lasciare un “puffo” da 93 euro. Sono state denunciate dalla Polizia di Stato. Con loro un uomo che si è dileguato

La Polizia di Stato ha denunciato una 41enne milanese ed una 42enne genovese per insolvenza fraudolenta, quest’ultima anche per lesioni personali ed inottemperanza al divieto di accesso agli esercizi pubblici..

Ieri sera le due donne, insieme ad un amico, hanno consumato una cena a base di sushi in un ristorante del centro storico. Al momento di saldare il conto, però, si sono allontanate senza pagare i 93 euro dovuti. Il proprietario del locale li ha inseguiti tentando di fermarli. L’uomo si è dileguato mentre le due signore sono state raggiunte in Piazzetta Caviglia, la 42enne per liberarsi di lui gli ha sferrato una testata al volto facendogli sanguinare il naso.

All’arrivo degli agenti del Commissariato Centro la lite è stata sedata, la vittima trasportata al pronto soccorso e le due donne sono state condotte in Questura e denunciate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...