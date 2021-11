Deve scontare 2 anni di carcere ma prenota in hotel e viene segnalato alla Questura. Arrestato

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per lesioni aggravate e violenza privata

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, su ordine di esecuzione di carcerazione emesso dal tribunale di Genova, un 55enne algerino colpevole di lesioni aggravate e violenza privata.

Ieri sera la sala operativa ha inviato una pattuglia dell’U.P.G. presso un hotel di Sampierdarena, in quanto la presenza del 55enne era stata segnalata dal sistema che registra gli accessi nelle strutture alloggiative.

All’arrivo degli operatori il ricercato non vi era più, ma trattandosi di una persona conosciuta, gli agenti si sono recati presso il luogo di residenza dove è stato rintracciato e condotto in carcere. Dovrà scontare 2 anni ed 1 mese di reclusione.

