Motociclista cade a causa di un’auto e finisce sotto mezzo Amiu. Soccorso in codice rosso

È successo alle 11:25 in via Alpini d’Italia. L’uomo, estratto da sotto il mezzo da alcuni passanti immediatamente intervenuti e dai Vigili del fuoco, è stato soccorso dal 118 e trasportato al San Martino

Nell’incidente incidente stradale è rimasto coinvolto un motociclista che, cadendo a causa di un’autovettura, è finito con il corpo sotto un veicolo Amiu in lento movimento. I Vigili del fuoco hanno dato ausilio ai soccorritori per estrarre il motociclista che è stato, poi, trasportato in codice rosso al San Martino. Sul posto gli agenti del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale e quelli dell’Unità territoriale Centro per la viabilità.

