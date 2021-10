Incendio in ufficio in corso Sardegna. Strada chiusa in direzione monte. Traffico in tilt

30 Ottobre 2021

30 Ottobre 2021 Oggi a Genova Vigili del fuoco, Polizia di Stato è Polizia locale sul posto. Interventi in corso Sul posto ci sono anche le ambulanze delle pubbliche assistenze. Si è spenta la pubblica illuminazione.

[Aggiornamento: ci dicono che la pubblica illuminazione, non solo in un tratto di corso Sardegna, ma anche in via G. B. D’Albertis, è spenta da 3 giorni e il guasto sarebbe, quindi, indipendente dall’incendio]. La strada è chiusa per i soccorsi. Sul posto 4 ambulanze inviate dal 118 (una ha già portato un ferito in codice giallo al San Martino) e un’automedica. Alcuni abitanti del palazzo sono stati evacuati. Aggiornamento: un secondo ferito in codice giallo è stato portato al San Martino. I due feriti sono un condomino che è intervenuto per primo per spegnere le fiamme con un estintore, ma è rimasto intossicato, e una donna con problemi respiratori. Alcuni abitanti dei piani superiori sono stati evacuati dai Vigili del fuoco con l’autoscala. Alla fine delle operazioni di spegnimento, due gli appartamenti ancora inagibili. Articolo in aggiornamento





