Il fumo è stato notato da un passante che ha chiamato immediatamente i Vigili del fuoco

Quest’oggi, poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco di Rapallo sono stati allertati per la fuoriuscita di fumo da una finestra al quarto piano notata da un passante in via dei Pino. Il tempestivo intervento ha fatto sì che la fiamme rimanessero confinate alla cucina. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto 118 e Carabinieri

Mi piace: Mi piace Caricamento...