Alle 21:30 c’è ancora una lunga coda tra Rapallo e Chiavari, in A12, in direzione levante. Il motivo? I soliti cantieri

Rientro difficile per molti pendolari del levante, questa sera. Attualmente ci sono 3 chilometri di coda che procede lenta, ma alle 20 la fila era letteralmente bloccata. L’ennesima via crucis per i cittadini che usano l’autostrada, nei giorni feriali, per andare a lavorare nel capoluogo e tornare a casa la sera.

